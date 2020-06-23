Начальник управления лесами Алтайского края признался в их уничтожении. Оперативное видео

По данным следствия, должностные лица в 2017 году незаконно организовали вырубки в защитных зонах Белокурихинского лесничества для прокладки противопожарного разрыва.
«Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей», — заявили в следственном комитете.
Из-за того, что обвиняемые признали свою вину, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, на имущество заместителя министра — дорогостоящий автомобиль — наложили арест.