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Происшествия

Начальник управления лесами Алтайского края признался в их уничтожении. Оперативное видео

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных и начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Наталья Стычинская признали вину в превышении должностных полномочий, заявили в краевом СК.

Замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края признал вину в превышении полномочий.
Замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края признал вину в превышении полномочий.
Скриншот видео СК РФ

По данным следствия, должностные лица в 2017 году незаконно организовали вырубки в защитных зонах Белокурихинского лесничества для прокладки противопожарного разрыва.

«Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей», — заявили в следственном комитете.

Из-за того, что обвиняемые признали свою вину, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, на имущество заместителя министра — дорогостоящий автомобиль — наложили арест.

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