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Происшествия

Замначальника ж/д станции в Алтайском крае попалась на взятке

Заместителя начальника железнодорожной станции Рубцовск по грузовой и коммерческой работе осудили за получение взятки, сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте.

Рельсы.
Рельсы.
СС0

С 2016 по 2019 годы сотрудница станции получила взятку 90 тысяч рублей от представителя транспортной компании. За эти деньги она должна была давать указания по пропуску грузовых вагонов.

Своими действиями обвиняемая способствовала оказанию преимуществ по беспрепятственному (ускоренному) пропуску через станцию Рубцовск грузовых вагонов указанной коммерческой организации, — сообщили следователи.

Суд назначил виновнице штраф в 100 тысяч рублей.

Коррупционные истории на крупных железнодорожных станциях происходят часто. Как уже писал altapress.ru, за аналогичное преступление ранее вынесли приговор начальнику станции Локоть Казахской железной дороги. Гражданин Казахстана пропустил 61 грузовой вагон вне очереди, получив за это крупную сумму денег.

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