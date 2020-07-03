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Происшествия

Запахло жареным. В Алтайском крае пожарных вызвали на копчение кур

В частном секторе Бийска бдительные соседи вызвали пожарных, потому что заметили много дыма. Он проник даже в квартиры жильцов пятиэтажек, но оказалось, что пожара не было.

Курица гриль.
Курица гриль.
CC0

Бийчане вызвали МЧС к дому в переулке Оборонном, 7. На место приехали два экипажа, рассказывают очевидцы в группе «Инцидент Бийск».

Как оказалось, огня не было, хозяева дома просто решили закоптить кур. В итоге все обернулось ложным вызовом, суматохой и беспокойством соседей.

Пожарные приехали на копчение кур в Бийске.
Пожарные приехали на копчение кур в Бийске.
«Инцидент Бийск»

Одна из соседок говорит, что огнеборцев угостили кульком деликатесов и извинились. А вонь от копчения и дым в квартирах остались.

«Все продолжается с осени прошлого года, когда появились новые владельцы дома. До беды недалеко, но пока, приятного аппетита огнеборцам», — пишет женщина.

Комментаторы не понимают, зачем соседи понапрасну вызывают пожарных, если жильцы этого дома коптят кур еще с прошлого года.

Неоправданный выезд пожарной бригады может обернуться штрафом.

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