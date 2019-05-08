В Шереметьево задержали вылет SSJ-100 из-за паники пассажиров

Бортпроводники вывели всех из самолета, пишет Lenta.ru.

В ходе проверки никаких неисправностей не нашли, пишет «Росбалт». Лайнер вылетел в Ригу с задержкой в два с половиной часа.

5 мая в «Шереметьево» произошла катастрофа с самолетом той же модели SSJ-100. Лайнер, летевший из Москвы в Мурманск, сразу после взлета вернулся в аэропорт «Шереметьево» и загорелся при посадке. В результате погиб 41 человек, в том числе бортпроводник. Большинство умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек.