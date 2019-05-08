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Происшествия

В Шереметьево задержали вылет SSJ-100 из-за паники пассажиров

В аэропорту Шереметьево задержали вылет самолета SSJ-100 в Ригу. Пассажиры самолета почувствовали запах гари, в салоне началась паника.

Самолет. Суперджет.
Самолет. Суперджет.
kuhnmi(flickr.com), CC BY-SA 2.0, part from origina.

Бортпроводники вывели всех из самолета, пишет Lenta.ru.

В ходе проверки никаких неисправностей не нашли, пишет «Росбалт». Лайнер вылетел в Ригу с задержкой в два с половиной часа.

5 мая в «Шереметьево» произошла катастрофа с самолетом той же модели SSJ-100. Лайнер, летевший из Москвы в Мурманск, сразу после взлета вернулся в аэропорт «Шереметьево» и загорелся при посадке. В результате погиб 41 человек, в том числе бортпроводник. Большинство умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек.

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