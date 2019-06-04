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Происшествия

Заправку в Барнауле оцепили из-за подозрительного чемодана

Правоохранители оцепили территорию АЗС «Роснефть» на пр. Строителей. Там обнаружили подозрительный предмет, сообщили altapress.ru в пресс-службе городского МВД.

АЗС в Барнауле оцепили из-за подозрительного предмета.
АЗС в Барнауле оцепили из-за подозрительного предмета.
vk.com/barneos22

На месте работают сотрудники полиции, кинологи.

Как уточнили altapress.ru в пресс-службе администрации города, на заправке нашли оставленный без присмотра чемодан.

Проводится проверка.

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