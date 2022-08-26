Запрещенная весточка. Сибирского депутата обвинили в заказе наркотиков в интернете

Новосибирского депутата Романа Янова обвинили в незаконном перемещении накркотиков через границу и заказе запрещенных веществ в интернете, сообщает ngs.ru .

По версии следствия, подозреваемый заказал в интернете 0,0055 грамма ЛСД в феврале этого года. Он отдал за нее 206,7 евро или 18 758 рублей. Запрещенные вещества отправили из Германии.

Посылку перехватили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков в почтовом отделении. Имя обвиняемого было указано на посылке.

После произошедшего Роман Янов написал заявление о снятии с него депутатских полномочий по собственному желанию.

Янову вменили две статьи уголовного кодекса — за контрабанду и покушение на приобретение наркотиков в крупном размере.

По первой статье ему грозит вплоть до 20 лет лишения свободы. Первое судебное заседание по делу состоится 6 сентября.