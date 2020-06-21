Запретная страсть: россиянин занимался сексом с 14-летней школьницей и снимал «процесс»

В Санкт-Петербурге в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за развращение несовершеннолетней.

Мужчина неоднократно занимался сексом с 14-летней девочкой и снимал процесс на видео.

«Актера» задержали за распространение порнороликов. Впоследствии, когда вся история вскрылась, заявление в полицию написал отец школьницы, пишет «Регион Online».

По данным издания, 45-летний подозреваемый познакомился с девочкой в социальных сетях в декабре 2019 года. Ему удалось очаровать школьницу настолько, что та некоторое время спустя согласилась на интимную близость. К более тесным отношениям пара перешла в марте, пишет News.ru.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали запретной страсти.