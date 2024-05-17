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Происшествия

Запретные фокусы: Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах

Всемирно известного иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах минимум 16 женщин, пишет газета The Guardian.

Три женщины утверждают — иллюзионист якобы «накачивал их наркотиками» перед тем, как вступить в интимную связь.

А половина выступивших с обвинениями женщин заявили, что им было меньше 18 лет, когда они встречались с артистом. Насилие происходило с конца 1980-х по 2014 год.

Копперфилд все отрицает, а обвинения назвал враньем.

Между тем в 2018 году фокусник уже попадал в скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах, указывает «Росбалт».

Тайна фокуса

Между тем раскрыли тайну знаменитого фокуса Дэвида Копперфильда. Исполнительный продюсер иллюзиониста давал показания по делу британца, пострадавшего во время трюка с исчезновением в 2013 году.

Во время представления люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а потом неожиданно появляются в зале

Оказалось, что артисты с фонариками прогоняют случайно выбранных зрителей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса и выводят на улицу. Потом их заводят обратно, чтобы они успели вернуться к концу шоу.

Пострадавший заявил, что, когда клетку скрыл занавес, ассистенты Копперфильда направили его через потайной ход в полной темноте. Мужчина поскользнулся и упал, получив вывих плеча и повреждение мозга. В результате ему пришлось потратить на лечение более 400 тыс. долларов.

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