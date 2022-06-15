Зарезал и спрятал. По подозрению в убийстве арестовали сторожа турбазы в Алтайском крае

По данным следствия, подозреваемый проживал с женщиной в домике для обслуживающего персонала турбазы в селе Новоегорьевское.
В начале июня ночью между ними произошла ссора. Мужчина нанес женщине множество ножевых ранений, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.
«С целью сокрытия следов преступления злоумышленник завернул ее тело в полиэтиленовый мешок и сбросил в подпол», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи обнаружили тело 12 июня. Тогда же задержали подозреваемого.
Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.