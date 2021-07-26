27 июля
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Происшествия

Зарезанную семью погибшего отставного адмирала обнаружили в Санкт-Петербурге

Жену и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова нашли зарезанными в квартире в Санкт-Петербурге.

Орудие убийства. Нож.
Орудие убийства. Нож.
altai-krai.sledcom.ru

Квартиру вскрыли после жалоб соседей на запах в подъезде, пишет РИА «Новости».

По данным СМИ, пока что главный подозреваемый в убийстве — сам адмирал Лобанов. 16 июля он погиб на железной дороге, попав под электричку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953-м окончил Рижское нахимовское училище, через четыре года — Высшее военно-морское училище подводного плавания, в 1973-ем — Военно-морскую академию.

Служил на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.

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