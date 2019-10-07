На Чуйском тракте из-за опасного маневра перевернулся автомобиль

Автомобиль Nissan Teana подрезал Toyota Platz, который совершал обгон, сообщают свидетели. В результате аварии машина опрокинулась набок. Информации о пострадавших нет.
По словам очевидцев, Nissan скрылся с места ДТП.
7 октября на 277 км Чуйского тракта произошло ДТП с переворотом, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.
Автомобиль Nissan Teana подрезал Toyota Platz, который совершал обгон, сообщают свидетели. В результате аварии машина опрокинулась набок. Информации о пострадавших нет.
По словам очевидцев, Nissan скрылся с места ДТП.
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