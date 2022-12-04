4 декабря
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Происшествия

Защитница животных набросилась на ребенка

Защитница бродячих псов устроила порку мальчику за то, что он якобы дразнил собак. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Жительница Новосибирска взяла под свою опеку бродячих псов. На пустыре на территории жилого дома она обустроила собачий лагерь и носила его жителям еду.

Минувшей зимой дети обустроили на том пустыре горку недалеко от собачьих будок. 3 февраля дети играли в том месте. По словам мамы пострадавшего ребенка, они привлекали внимание собак, те за ними бежали, а мальчики съезжали от них с горки на ледянках.

Это не понравилось защитнице животных. Она начала прогонять детей с горки, и догнала одного мальчика, который упал на землю. По словам его мамы, у пострадавшего ребенка больные ноги.

Активистка пригрозила, что напустит на него своего ротвейлера, и начала пороть ребенка шлейкой. Также бродячие собаки укусили другого 6-летнего мальчика за пятку.

Происходящее заметили соседи и спасли мальчика. Обе мамы на следующий день поехали в полицию и написали заявления, зафиксировали укусы и побои.

По их словам, следователь возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, потому что ротвейлер считается опасной породой собак.

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