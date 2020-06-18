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18 июня
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Происшествия

Заслуженная артистка России погибла под колесами поезда

Актриса Галина Дашевская погибла под поездом в Подмосковье 18 июня, сообщает РИА Новости.

Свеча.
Свеча.
СС0

Пожилая женщина скончалась после наезда поезда в Московской области.

По предварительным данным, женщина пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал, когда ее сбил проходящий электропоезд.

От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Следствие выясняет обстоятельства случившегося.

Галина Дашевская родилась в 1941 году, закончила Театральную студию при театре имени Моссовета в 1964 году и с тех пор играла в этом театре. Также она снималась в таких фильмах, как «Белое солнце пустыни» и «Июльский дождь».

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