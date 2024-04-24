Заслуженный строитель, казарма с погибшими, "Патриот": что известно о карьере задержанного зама Шойгу

Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложено о случившемся. Министра обороны Сергея Шойгу предупредили о задержании его зама заранее.

Ответственность

Тимуру Иванову 49 лет. Его назначили на должность замминистра обороны указом президента в мае 2016 года.

Годом ранее ему присвоили почетное звание заслуженного строителя.

В ведении находились департаменты строительства, планирования и координации обустройства войск, указывает Газета.Ru.

Иванов курировал все строительство на новых территориях РФ — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Казарма

В июле 2015 года в Омске рухнула казарма учебного центра ВДВ с 337 военнослужащими внутри. В ходе спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили под завалами казармы под Омском всех 42 военнослужащих, из них 23 — погибли. Еще один военнослужащий скончался позже в Омской областной клинической больнице. 19 солдат получили травмы различной степени тяжести, некоторые остались инвалидами.

Это произошло после отбоя в поселке Светлый.

Предварительной причиной обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омском поселке Светлый могли стать нарушения при ремонтных работах. До ЧП казарме был проведен ремонт инженерных сетей, полов и кровли, также были заменены окна.

Впоследствии назвали точную причину обрушения — нарушение при ремонте со стороны заказчика и подрядчиков.

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при аварии в омском учебном центре ВДВ, говорилось в сообщении пресс-службы президента РФ.

Замминистра Иванов контролировал строительство казармы ВДВ в Омске.

Бывшего командира войсковой части по тылу полковника Владислава Пархоменко приговорили к 10 годам колонии.

Парк

Под надзором Иванова строился парк «Патриот» и находящийся на его территории главный храм вооруженных сил — Патриарший собор во имя Воскресения Христова. Храм построили на пожертвования, всего было собрано более 2 млрд рублей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил официальное название храма, который возводится в подмосковном парке "Патриот" в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин и Сергей Шойгу во время посещения парка "Патриот". kremlin.ru

Обучение и карьера

До прихода в Минобороны Иванов был главой предприятия «Оборонстрой» (с 2013 года). В период с 1999 года по 2012-й работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России.

Окончил МГУ.

Богатейший силовик

Forbes неоднократно включал его в рейтинг «Богатейшие силовики России».

После начала спецоперации ВС РФ на Украине включен в санкционные списки США, Евросоюза.

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