9 апреля
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Происшествия

Заслуженного артиста РФ нашли мертвым под окнами дома в центре Москвы

Оперный певец Евгений Кунгуров умер в возрасте 40 лет. Известно, что он покончил жизнь самоубийством, сообщает Shot.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

По информации источников, вечером 8 апреля супруга Кунгурова обратилась в службу спасения. Она заявила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором он угрожал покончить с собой. Кунгуров написал, что его тело жена "найдет завтра в ванне". После этого артист перестал отвечать на звонки.

Прибывшие на место сотрудники нашли тело артиста внизу под окнами дома.

Известно, что у Кунгурова были проблемы с психикой: официально на учете он не состоял, наблюдался у психиатра в частной клинике.

Евгений Кунгуров — солист Калининградского музыкального театра, соведущий программы «Романтика романса». В октябре 2023 года ему присвоили звание "Заслуженный артист России". У артиста осталось двое маленьких детей.

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