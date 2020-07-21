Застолье в Барнауле закончилось смертельным избиением женщины и еще «букетом» преступлений

Двоих барнаульцев с криминальным прошлым ждет суд по обвинению в смертельном избиении женщины, грабеже и разбое.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в феврале текущего года потерпевшая находилась в гостях у знакомых, где компания распивала спиртные напитки.

После того как алкоголь закончился мужчины стали требовать от гостьи деньги для продолжения застолья.

«Получив отказ, обвиняемые избили женщину, забрав при этом телефон и имущество на общую сумму более 12 тысяч рублей. От полученных телесных повреждений 34-летняя потерпевшая на следующий день скончалась на месте происшествия», — указывают в СКР.

После смерти женщины обвиняемые увидев, что у нее имеются украшения, открыто похитили их. Свою вину мужчины не признали, но следствие собрало достаточные доказательства.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.