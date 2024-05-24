Как рассказал застройщик «Мой дом» altapress.ru, на месте обвала на Змеиногорском тракте, 35а/2 провели проверку. Вот, что выяснили:
- Со стороны второго подъезда дома ЖК «Барнаульский лес» произошла сдвижка грунта на площади 40 кв.м. в сторону котлована, отчего разрушился асфальт и просел грунт на глубину 2,5-3 метра.
- Расстояние от края откоса котлована до здания составляет около 22 метров.
- При визуальном осмотре МКД влияние движения грунта на здание не выявлено. Трещин на фасаде здания и при осмотре в подвальных помещениях визуально не установлено.
Причина обвала грунта
Грунт обвалился из-за намокания грунта дождевой водой. Сдвижка произошла в сторону котлована, расположенного на соседнем участке.
Жилое здание на Змеиногорском тракте 35а/2 пригодно для дальнейшей эксплуатации, угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан нет. Эвакуация жильцов не требуется.
«В настоящий момент в оперативном режиме разрабатывается техническое решение по укреплению части этого котлована. По оценкам застройщика на устранение и сооружение новой конструкции уйдет 5-7 рабочих дней», — сообщили altapress.ru,
Что сейчас происходит на месте обвала
Корреспонденты altapress.ru сфотографировали место обвала грунта. Как можно заметить, территорию огородили.
Какие дома строят в ЖК «Вышка»
Ранее altapress.ru писал, что компания «Мой дом» построит пять девятиэтажных домов рядом с ЖК «Змеиногорский» и «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте, 35б. Рядом находится телевышка – отсюда и название комплекса. Архитекторы бюро «Салют» приводили заключение экспертизы: никакого вреда даже жителям верхних этажей она не окажет.
Главная фишка комплекса в том, что его спроектировали так, чтобы сохранить на участке максимально возможное количество деревьев.
Вот как это будет выглядеть:
Какие квартиры будут в ЖК — читайте в этом материале.
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