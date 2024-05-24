Напомним, 23 мая в Барнауле на территории строящегося ЖК «Вышка» обрушился асфальт. Специалисты «Спецсервис» провели экспертизу в тот же вечер. При визуальном осмотре они выяснили, что обвал не нанес ущерба соседнему ЖК «Барнаульский лес», о чем беспокоились его жильцы.

Как рассказал застройщик «Мой дом» altapress.ru, на месте обвала на Змеиногорском тракте, 35а/2 провели проверку. Вот, что выяснили:

Со стороны второго подъезда дома ЖК «Барнаульский лес» произошла сдвижка грунта на площади 40 кв.м. в сторону котлована, отчего разрушился асфальт и просел грунт на глубину 2,5-3 метра.

Расстояние от края откоса котлована до здания составляет около 22 метров.

При визуальном осмотре МКД влияние движения грунта на здание не выявлено. Трещин на фасаде здания и при осмотре в подвальных помещениях визуально не установлено.

Причина обвала грунта

Грунт обвалился из-за намокания грунта дождевой водой. Сдвижка произошла в сторону котлована, расположенного на соседнем участке.

Жилое здание на Змеиногорском тракте 35а/2 пригодно для дальнейшей эксплуатации, угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан нет. Эвакуация жильцов не требуется.

«В настоящий момент в оперативном режиме разрабатывается техническое решение по укреплению части этого котлована. По оценкам застройщика на устранение и сооружение новой конструкции уйдет 5-7 рабочих дней», — сообщили altapress.ru,

Что сейчас происходит на месте обвала

Корреспонденты altapress.ru сфотографировали место обвала грунта. Как можно заметить, территорию огородили.

Какие дома строят в ЖК «Вышка»

Ранее altapress.ru писал, что компания «Мой дом» построит пять девятиэтажных домов рядом с ЖК «Змеиногорский» и «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте, 35б. Рядом находится телевышка – отсюда и название комплекса. Архитекторы бюро «Салют» приводили заключение экспертизы: никакого вреда даже жителям верхних этажей она не окажет.

Главная фишка комплекса в том, что его спроектировали так, чтобы сохранить на участке максимально возможное количество деревьев.

Вот как это будет выглядеть:

Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют" Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют" Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют" Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют" Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют" Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют" Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют" Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют" Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют" Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют"

Какие квартиры будут в ЖК — читайте в этом материале.

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