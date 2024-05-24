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Происшествия

Застройщик объяснил, почему земля провалилась на месте строящегося ЖК «Вышка» в Барнауле

Напомним, 23 мая в Барнауле на территории строящегося ЖК «Вышка» обрушился асфальт. Специалисты «Спецсервис» провели экспертизу в тот же вечер. При визуальном осмотре они выяснили, что обвал не нанес ущерба соседнему ЖК «Барнаульский лес», о чем беспокоились его жильцы.

Обвал грунта на Змеиногорском тракте, 35а/2.
Обвал грунта на Змеиногорском тракте, 35а/2.
altapress.ru

Как рассказал застройщик «Мой дом» altapress.ru, на месте обвала на Змеиногорском тракте, 35а/2 провели проверку. Вот, что выяснили:

  • Со стороны второго подъезда дома ЖК «Барнаульский лес» произошла сдвижка грунта на площади 40 кв.м. в сторону котлована, отчего разрушился асфальт и просел грунт на глубину 2,5-3 метра.
  • Расстояние от края откоса котлована до здания составляет около 22 метров.
  • При визуальном осмотре МКД влияние движения грунта на здание не выявлено. Трещин на фасаде здания и при осмотре в подвальных помещениях визуально не установлено.

Причина обвала грунта

Грунт обвалился из-за намокания грунта дождевой водой. Сдвижка произошла в сторону котлована, расположенного на соседнем участке.

Жилое здание на Змеиногорском тракте 35а/2 пригодно для дальнейшей эксплуатации, угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан нет. Эвакуация жильцов не требуется.

«В настоящий момент в оперативном режиме разрабатывается техническое решение по укреплению части этого котлована. По оценкам застройщика на устранение и сооружение новой конструкции уйдет 5-7 рабочих дней», — сообщили altapress.ru,

Что сейчас происходит на месте обвала

Корреспонденты altapress.ru сфотографировали место обвала грунта. Как можно заметить, территорию огородили.

Какие дома строят в ЖК «Вышка»

Ранее altapress.ru писал, что компания «Мой дом» построит пять девятиэтажных домов рядом с ЖК «Змеиногорский» и «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте, 35б. Рядом находится телевышка – отсюда и название комплекса. Архитекторы бюро «Салют» приводили заключение экспертизы: никакого вреда даже жителям верхних этажей она не окажет.

Главная фишка комплекса в том, что его спроектировали так, чтобы сохранить на участке максимально возможное количество деревьев.

Вот как это будет выглядеть:

Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"
Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"
Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"
Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"
Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"
Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"
Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"
Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"
Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"
Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"

Какие квартиры будут в ЖК — читайте в этом материале.

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