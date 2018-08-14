Застрявших в горах Алтая туристов спасли

В Республике Алтай сотрудники МЧС спасли четырех туристов, которые оказались заблокированы в горах на высоте более 4 тысяч метров, пишет « Медуза » со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС. Спасатели спустили альпинистов на стоянку у горы Белуха.

Состояние туристов оценивают как удовлетворительные. Спасатели планируют отправить их на вертолете в Горно-Алтайск.

Ранее сообщалось, что четверо туристов подали сигнал бедствия на высокогорном озере Ак-Кем. На месте их стоянки резко испортилась погода: ветром унесло палатку с вещами и снаряжением.

Туристы сообщили спасателям, что замерзают и не могут самостоятельно спуститься с горы. Они соорудили укрытие, у них был запас продуктов и газа, при помощи которого они топили лёд. Туристы выходили на связь каждые три часа.

Из-за плохой погоды сотрудники МЧС не могли в течение нескольких дней начать спасательную операцию.