Читайте нас в соцсетях
16 августа 21°C
Новости
Вся лента
Происшествия
350

Застрявших в горах Алтая туристов спасли

В Республике Алтай сотрудники МЧС спасли четырех туристов, которые оказались заблокированы в горах на высоте более 4 тысяч метров, пишет «Медуза» со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС. Спасатели спустили альпинистов на стоянку у горы Белуха.

Вертолет МЧС.
Вертолет МЧС.
22.mchs.gov.ru

Состояние туристов оценивают как удовлетворительные. Спасатели планируют отправить их на вертолете в Горно-Алтайск.

Ранее сообщалось, что четверо туристов подали сигнал бедствия на высокогорном озере Ак-Кем. На месте их стоянки резко испортилась погода: ветром унесло палатку с вещами и снаряжением.

Туристы сообщили спасателям, что замерзают и не могут самостоятельно спуститься с горы. Они соорудили укрытие, у них был запас продуктов и газа, при помощи которого они топили лёд. Туристы выходили на связь каждые три часа.

Из-за плохой погоды сотрудники МЧС не могли в течение нескольких дней начать спасательную операцию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка