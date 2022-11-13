Заступился за ребенка. Мужчина жестоко избил прохожего в Барнауле

На остановке общественного транспорта, мужчина кричал на малыша, хватал его за ухо и таскал за капюшон.
В конфликт вмешался местный житель, он проезжал мимо на велосипеде.
По словам родственницы пострадавшего, ее зять инвалид на одном старом протезе. Ему нанесли множественные удары в голову.
За избиением инвалида наблюдало несколько прохожих, одна из свидетельниц вызвала полицию.
Инициатор драки скрылся вместе с ребенком и женой. Личность злоумышленника устанавливают.
У потерпевшего диагностированы гематомы лица и головы.
Ранее стало известно, что металлической трубой избил главу российского поселка неизвестный в черном плаще.