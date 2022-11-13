13 ноября
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Происшествия

Заступился за ребенка. Мужчина жестоко избил прохожего в Барнауле

В Барнауле, в микрорайоне Первомайский на улице случился конфликт нетрезвого мужчины с маленьким мальчиком. Прохожий попытался защитить ребенка и его избили, сообщают в группе Barnaul 22.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

На остановке общественного транспорта, мужчина кричал на малыша, хватал его за ухо и таскал за капюшон.

В конфликт вмешался местный житель, он проезжал мимо на велосипеде.

По словам родственницы пострадавшего, ее зять инвалид на одном старом протезе. Ему нанесли множественные удары в голову.

За избиением инвалида наблюдало несколько прохожих, одна из свидетельниц вызвала полицию.

Инициатор драки скрылся вместе с ребенком и женой. Личность злоумышленника устанавливают.

У потерпевшего диагностированы гематомы лица и головы.

Ранее стало известно, что металлической трубой избил главу российского поселка неизвестный в черном плаще.

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