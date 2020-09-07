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Происшествия

Затонули четыре катера, семь выбросило на берег на водном параде в честь Трампа

Четыре катера пошли ко дну и еще несколько лодок разбились о камни во время парада в поддержку Трампа на озере Трэвис, сообщает The New York Times.

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

Организаторы мероприятия пригласили через соцсети на парад всех желающих владельцев лодок. Им предложили украсить свои суда патриотическими баннерами.

На озеро вышли сотни катеров и лодок, все они начали двигаться в одно и то же время. Но внезапно поднявшаяся волна затопила четыре катера, другие суда раскидало по озеру.

Пострадавших нет, пишет polit.ru.

Выборы

Рейтинг кандидата в президенты США от демократов резко вырос за два месяца до выборов, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании СBS.

Социологи, проводившие это исследование, утверждают, что Джозеф Байден сейчас мог бы получить на выборах 52% голосов. А действующий президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, — 42%. Около 3% признались, что не стали бы поддерживать никого. И столько же американцев проголосовали бы за иного кандидата в президенты.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, пишет bfm.ru.

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