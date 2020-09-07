Затонули четыре катера, семь выбросило на берег на водном параде в честь Трампа

Четыре катера пошли ко дну и еще несколько лодок разбились о камни во время парада в поддержку Трампа на озере Трэвис, сообщает The New York Times.

Организаторы мероприятия пригласили через соцсети на парад всех желающих владельцев лодок. Им предложили украсить свои суда патриотическими баннерами.

На озеро вышли сотни катеров и лодок, все они начали двигаться в одно и то же время. Но внезапно поднявшаяся волна затопила четыре катера, другие суда раскидало по озеру.

Several boats sank during an event billed as a "Trump Boat Parade" on Lake Travis near Austin, Texas.



Travis County Fire and EMS dispatchers described "very rough" conditions on the lake. https://t.co/JZrQpjfbAl pic.twitter.com/876p191c2F — ABC News (@ABC) September 6, 2020

Пострадавших нет, пишет polit.ru.

Выборы

Рейтинг кандидата в президенты США от демократов резко вырос за два месяца до выборов, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании СBS.

Социологи, проводившие это исследование, утверждают, что Джозеф Байден сейчас мог бы получить на выборах 52% голосов. А действующий президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, — 42%. Около 3% признались, что не стали бы поддерживать никого. И столько же американцев проголосовали бы за иного кандидата в президенты.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, пишет bfm.ru.