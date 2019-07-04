Завхоза крупного алтайского медцентра подозревают во взятке

Бывшего начальника хозяйственного отдела КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» подозревают в получении взятки, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в мае 2019 года начальник хозяйственного отдела получил при посредничестве подчиненного 54 тысячи рублей от представителя двух фирм Барнаула. Деньги предназначались за выбор этих компаний в качестве единственных поставщиков оборудования для учреждения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.

На видео, опубликованном следователями, подозреваемый сообщает, что является начальником хозотдела краевой клинической больницы.

Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства — крупнейшее многопрофильное учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края. В состав центра входят Алтайская краевая клиническая детская больница, перинатальный клинический центр, детская инфекционная больница, краевой детский консультативно-диагностический центр.