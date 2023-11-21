21 ноября
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Происшествия

Завтрак с сюрпризом. Что произошло в алтайском кафе "Йель", и будет ли оно работать дальше

В Барнауле восемь человек госпитализировали с сальмонеллезом после посещения известной кофейни в центре города. О том, в каком состоянии находятся пострадавшие, и что будет с заведением, расскажет altapress.ru.

Йель.
Йель.
2gis.ru/barnaul

Что произошло

Об отравлениях рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул". Известно, что в инфекционное отделение пациенты поступают с одинаковыми симптомами после посещения одной и той же кофейни в течение двух недель. Известно, что после завтраков в "Йели" госпитализировали восемь человек. Но число пострадавших может быть больше. Все пациенты жаловались на обезвоживание и признаки интоксикации.

Пострадавшие

Все обратившиеся в медицинские учреждения посетители кофейни получили одинаковый диагноз — сальмонеллез. Это острая кишечная инфекция, бактерии которой живут в молочных продуктах и яйцах. Сейчас пациенты жалуются на "жуткие" симптомы отравления и высокую температуру, которую невозможно сбить.

Что будет с кофейней дальше

В настоящее время заведение не работает. Его деятельность приостановил алтайский Роспотребнадзор на пять дней до рассмотрения дела в суде.

Ведомство поставило ситуацию на особый контроль.

Сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии» проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

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