Заявление команды Навального: яд обнаружили на бутылке из гостиницы, где жил оппозиционер

Немецкие специалисты нашли яд в ходе исследования этой бутылки.

Члены команды Навального забрали бутылку после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо в самолете.

На странице Навального опубликовано видео, на котором показано как сотрудники ФБК и адвокаты приехали в номер к оппозиционеру.

«В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолет экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. <…> Было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии», — говорится в описании видео.