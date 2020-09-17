Заявление команды Навального: яд обнаружили на бутылке из гостиницы, где жил оппозиционер

Немецкие специалисты нашли яд в ходе исследования этой бутылки.
Члены команды Навального забрали бутылку после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо в самолете.
На странице Навального опубликовано видео, на котором показано как сотрудники ФБК и адвокаты приехали в номер к оппозиционеру.
«В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолет экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. <…> Было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии», — говорится в описании видео.
Некоторые комментаторы выразили вполне логичные сомнения: «Простите, не понял, отравители после того, как Алексей отправился в аэропорт не убрали за собой улики? Разве после выселения горничная не убирает номер (выбрасывает мусор)?»
Российская сторона опровергает версию с отравлением оппозиционера на территории РФ, пишет bfm.ru. Врачи Омска — в этом городе-миллионнике экстренно приземлился лайнер — утверждают, что у Навального были проблемы с пищеварением.
Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк практически сразу же в комментарии РИА Новости высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера — нанесение «Новичка» в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.
По словам Ринка, бутылка может быть не из Томска, ее происхождение не известно.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, выполняющем рейс Томск — Москва. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Омске. Там оппозиционера поместили в горбольницу и ввели в медикаментозную кому. Спустя время Навального эвакуировали в берлинскую клинику.
Алексей Навальный вышел из комы и уже разместил пост из палаты.