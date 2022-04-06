Заживо сгорел водитель машины, которая врезалась в посольство России в Румынии

После столкновения машина загорелась. Водитель погиб в огне.
На место ЧП прибыли пожарные и потушили огонь.
В автомобиле был только водитель, пишет Газета.Ru. Криминалисты установят причины происшествия.
В Бухаресте рано утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России, сообщает телеканал Digi 24.
После столкновения машина загорелась. Водитель погиб в огне.
На место ЧП прибыли пожарные и потушили огонь.
В автомобиле был только водитель, пишет Газета.Ru. Криминалисты установят причины происшествия.
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