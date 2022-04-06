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Происшествия

Заживо сгорел водитель машины, которая врезалась в посольство России в Румынии

В Бухаресте рано утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России, сообщает телеканал Digi 24.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

После столкновения машина загорелась. Водитель погиб в огне.

На место ЧП прибыли пожарные и потушили огонь.

В автомобиле был только водитель, пишет Газета.Ru. Криминалисты установят причины происшествия.

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