11 человек сгорели заживо в российском доме престарелых

В башкирском доме престарелых в деревне Ишбулдино при пожаре погибли 11 человек.

Так называемый пансионат работал легально, но права на круглосуточное размещение не имел, сообщили «Интерфаксу» в администрации Абзелиловского района.

Дом престарелых мог быть перегружен. Здание рассчитано было на одновременное оказание услуг не более чем 10 клиентам.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», на Кизильской улице, где располагается пансионат, зарегистрирована автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)».