Здание трещит по швам. В двухэтажном доме обрушился потолок

По словам хозяйки квартиры Людмилы Тырышкиной, потолок рухнул ночью на кухне 22 октября. Обвалилась середина — там теперь открытое небо.
«Вынесли, наверное, 50 мешков мусора», — сообщает Людмила Тырышкина.
Никто не пострадал. Однако жильцы очень обеспокоены тем, что здание трещит по швам. Ранее там уже затопило квартиру пенсионерки.
Дом построили еще в 1953 году, и он давно стоит в очереди на капитальный ремонт.
По словам жильцов, коммунальщики сваливают всю ответственность на собственников квартиры.