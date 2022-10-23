23 октября
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Происшествия

Здание трещит по швам. В двухэтажном доме обрушился потолок

В квартире двухэтажного жилого дома ночью обвалился потолок, сообщает «Бийский рабочий». Это случилось в селе Лесное Бийского района.

Обрушенный потолок в аварийном доме
Обрушенный потолок в аварийном доме
Бийское телевиденье

По словам хозяйки квартиры Людмилы Тырышкиной, потолок рухнул ночью на кухне 22 октября. Обвалилась середина — там теперь открытое небо.

«Вынесли, наверное, 50 мешков мусора», — сообщает Людмила Тырышкина.

Никто не пострадал. Однако жильцы очень обеспокоены тем, что здание трещит по швам. Ранее там уже затопило квартиру пенсионерки.

Дом построили еще в 1953 году, и он давно стоит в очереди на капитальный ремонт.

По словам жильцов, коммунальщики сваливают всю ответственность на собственников квартиры.

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