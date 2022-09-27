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Происшествия

Землетрясение, которое жители даже не почувствовали, произошло в Республике Алтай

Землетрясение произошло в ночь на 27 сентября в Кош-Агачском районе (Республика Алтай). Эпицентр находился в 15 км от населенного пункта. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Эпицентр землетрясения находился в 15 км от села Курай.

Эпицентр находился 15 км юго-западнее села Курай. Магнитуда подземных колебаний составила 2,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение в Республике Алтай
Землетрясение в Республике Алтай
Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»

Зона землетрясения составила 50 км. В нее попали села Акташ и Чибит Улаганского района, Курай, Чаган-Узун, Бельтир Кош-Агачского района.

Несмотря на близость землетрясения, местные жители толчки не почувствовали. Сообщений и обращений в экстренные службы не поступало.

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