Землетрясение, которое жители даже не почувствовали, произошло в Республике Алтай

Эпицентр землетрясения находился в 15 км от села Курай.
Эпицентр находился 15 км юго-западнее села Курай. Магнитуда подземных колебаний составила 2,7 балла по шкале MSK-64.
Землетрясение в Республике Алтай
Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»
Зона землетрясения составила 50 км. В нее попали села Акташ и Чибит Улаганского района, Курай, Чаган-Узун, Бельтир Кош-Агачского района.
Несмотря на близость землетрясения, местные жители толчки не почувствовали. Сообщений и обращений в экстренные службы не поступало.