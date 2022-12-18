Земля не успевает остыть. Масштабный пожар на складе вспыхнул во Владивостоке

Складские помещения вспыхнули во Владивостоке — площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Об этом сообщают РИА Новости.

Пожар начался поздно вечером 17 декабря. Горел склад на улице Карьерной.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнем была охвачена кровля. Она обрушилась, и пламя перекинулось на второй склад.

«В результате пожара два склада уничтожены огнем полностью на площади около 2 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет», — сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожар тушили 50 человек на 14 единицах пожарной техники. На ликвидацию возгорания ушло 14 часов. Тушение осложнилось тем, что в здании не было автоматической пожарной сигнализации, и происшествие обнаружили поздно.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 10.02 (03.03 мск).