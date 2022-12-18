18 декабря
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Происшествия

Земля не успевает остыть. Масштабный пожар на складе вспыхнул во Владивостоке

Складские помещения вспыхнули во Владивостоке — площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Об этом сообщают РИА Новости.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Пожар начался поздно вечером 17 декабря. Горел склад на улице Карьерной.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнем была охвачена кровля. Она обрушилась, и пламя перекинулось на второй склад.

«В результате пожара два склада уничтожены огнем полностью на площади около 2 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет», — сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожар тушили 50 человек на 14 единицах пожарной техники. На ликвидацию возгорания ушло 14 часов. Тушение осложнилось тем, что в здании не было автоматической пожарной сигнализации, и происшествие обнаружили поздно.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 10.02 (03.03 мск).

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