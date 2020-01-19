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Происшествия

Железнодорожный снегоочиститель сошел с рельсов в Алтайском крае

Железнодорожный снегоочиститель сошел с рельсов в Локтевском районе Алтайского края 19 января, сообщили в паблике Barnaul22.

ЧП на железной дороге в Локтевском районе.
ЧП на железной дороге в Локтевском районе.
vk.com/barneos22.

«ЧП в Локтевском районе, на 78 км сошёл с рельсов снегоочиститель. По словам автора видео, тепловоз зажало, одну тележку развернуло полностью, она пробила топливный бак. Топливо вытекает», — отмечает автор заметки.

Кроме того сообщается, что по неофициальным данным, пострадали три человека.

ЧП на железной дороге в Локтевском районе.
ЧП на железной дороге в Локтевском районе.
vk.com/barneos22.

Редакция altapress.ru обратилась в пресс-службу Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. Представитель ЗСЖД факт произошедшего не подтвердил и не опроверг, но отметил, что уточнит информацию.

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