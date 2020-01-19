Железнодорожный снегоочиститель сошел с рельсов в Алтайском крае

«ЧП в Локтевском районе, на 78 км сошёл с рельсов снегоочиститель. По словам автора видео, тепловоз зажало, одну тележку развернуло полностью, она пробила топливный бак. Топливо вытекает», — отмечает автор заметки.
Кроме того сообщается, что по неофициальным данным, пострадали три человека.
ЧП на железной дороге в Локтевском районе.
vk.com/barneos22.
Редакция altapress.ru обратилась в пресс-службу Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. Представитель ЗСЖД факт произошедшего не подтвердил и не опроверг, но отметил, что уточнит информацию.