«Железную леди» советского кино Элину Быстрицкую могли довести до самоубийства сиделки

Следственные органы проверяют информацию о доведении до самоубийства народной артистки СССР Элины Быстрицкой, решается вопрос о возбуждении дела, сообщил источник в правоохранительных органах, пишет АГН «Москва».

«По предварительным данным, неустановленные граждане не позднее 26 апреля 2019 года умышленно не выполняли возложенные на них обязательства по уходу за Быстрицкой по месту ее жительства, чем довели ее до самоубийства 26 апреля», — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Следствие полагает, что Элину Быстрицкую могли довести до самоубийства сиделки, присматривавшие народной артисткой.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась в Москве на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Фильмография

Советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая родилась в Киеве в 1928 г., окончила Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого <сейчас — Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого>.

С 1958 г. служила в труппе Малого театра. Снималась в кино — исполнила роли Лены Алексеенко в фильме «В мирные дни» (1950 г.), Елизаветы Максимовны («Неоконченная повесть», 1955 г.) Ксении Румянцевой («Все остается людям», 1963 г.) и другие.

Большую известность ей принесла роль Аксиньи в «Тихом Доне», (1957−1958 г.).

Одна из последних работ актрисы — фильм «Железная леди» (2008 год).