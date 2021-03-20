Жена дважды прощала мужу угрозу убийством. Обоих нашли мертвыми под Новосибирском

В поселке Линево Новосибирской области в квартире нашли тела двух человек — мужа и жены. Женщина звонила в полицию за помощью буквально за несколько часов до трагедии.

В 10:41 в отделение полиции через оператора 112 поступило сообщение от 32-летней женщины с просьбой о помощи. Через 9 минут на адрес приехал полицейский.

На звонки и стук в дверь никто не отвечал, посторонних шумов за дверью не было. Сотрудник опросил соседку, но та никаких странных звуков не слышала.

«В связи с чем, основания для вскрытия двери отсутствовали», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейский зарегистрировал материал для проверки.

В тот же день в 14:20 в полицию поступило уже другое сообщение. В квартире обнаружили два тела — ранее звонившей женщины и ее мужа.

Их нашла дочь, вернувшись из школы, уточнил НГС. По предварительным данным, мужчина жестоко избил женщину, а затем свел счеты с жизнью.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение проверки, направленной на установление полноты принятых мер правоохранителями при отработке поступившего вызова», — сообщили в полиции.

Также там добавили, что в 2011 и 2015 годах женщина дважды подавала заявление на своего мужа по поводу семейных конфликтов, заводились уголовные дела по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». В суде оба дела были прекращены в связи с примирением сторон.