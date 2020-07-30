Жена питерского рэпера расчленила музыканта и разложила по пакетам

Жена рэпера из Санкт-Петербурга из Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, расчленила его тело, разложила по пакетам и сообщила, что муж скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков.

Она хотела спрятать тело, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом. Он и позвонил в полицию, пишет Lenta.ru.

Тело отправили на экспертизу.

По его словам источника в правоохранительных органах, следователи пока не будут возбуждать уголовное дело до окончания проверки. Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то его жене Марине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

Пока она задержана на три часа для дачи объяснений.