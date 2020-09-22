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Происшествия

Женатого россиянина со спутницей нашли мертвыми в катере

Женатый предприниматель и его любовница скончались во время свидания на катере на Клязьминском водохранилище, сообщает «МК».

Лодка, катер. Яхта.
Лодка, катер. Яхта.
CC0

Трагедия произошла на территории гостинично-развлекательного центра «Малибу» в Подмосковье.

Сотрудники зоны отдыха обратили внимание на пришвартованный с вечера катер. Они попытались позвать отдыхающих с берега, но не получили ответа. Тогда они зашли в каюту. Там они обнаружили тела 39-летнего россиянина и его 43-летней спутницы.

Вероятно, пара включила в каюте переносный генератор, чтобы согреться, однако устройство не было предназначено для обогрева небольших помещений. Произошла утечка газа, которая стала причиной смерти.

Признаков насильственной смерти или борьбы не обнаружено, пишет Lenta.ru. В каюте был порядок, а на столе стояли алкоголь и фрукты.

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