Жены осужденных работников «Алтайского шинного комбината» не согласны с приговором и готовы добиваться правды

В апелляционном суде состоялось рассмотрение дела 36 работников «Алтайского шинного комбината». Суд первой инстанции признал их виновными в краже продукции на 36 млн рублей. [seealso=]Жены осужденных с этим не согласны и готовы в поисках правды пойти на все.

Напомним, рассмотрение громкого «шинного дела» состоялось в июне-июле этого года. По данным краевой прокуратуры, участники организованной на предприятии преступной группы, зная все тонкости перемещения продукции, в 2013—2015 годах похитили шин, камер, ободных лент на общую сумму более 39 млн рублей. В дальнейшем краденую продукцию продавали в Республике Алтай, Татарстане, Новосибирской и Ярославской областях.

Подозреваемые получили различные сроки наказания, в зависимости от роли и степени участия в хищении. 36 подсудимых признаны виновными по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 12 мужчин из числа виновных получили от 3 лет 8 месяцев до 7 лет колонии общего режима. Еще 24 человека — от 3 до 6 лет лишения свободы условно. в апелляционном суде 20 сентября приговор оставили в силе.

Жены осужденных считают дело сфабрикованным и указывают на то, что настоящие виновные до сих пор находятся на свободе. Они готовы открыто выступать в защиту своих мужей. Вот что рассказала одна из женщин, супруга осужденного на 4 года тюремного заключения Анатолия Попова, в группе «Барнаул 22»:

В 2013—2014 годах муж работал грузчиком на Алтайском шинном комбинате (название постоянно меняется, но это на слуху). В цехе отгрузки готовой продукции. В его обязанности входило готовить продукцию к отгрузке и непосредственно ее осуществлять.

Следствие началось в 2014 году, мой муж на тот момент еще являлся работником данного предприятия. В мае он уволился по соглашению сторон. Нашел новое место работы на складе бытовой химии. В 2015 году мужа вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля. Как он рассказывал, с порога начали говорить о том, что он мелкий воришка и если он все признает, отделается легким испугом. Так как мужу сознаваться было не в чем, он опроверг данное утверждение. Его вскоре перевели в подозреваемые, начали постоянно вызывать на допросы, следственные мероприятия, очные ставки. Ему некогда было работать, чтобы обеспечить свою семью.

В самом конце своей работы он рассказывал, что как-то странно происходит отгрузка: на завод заходят две разные машины, а фактуры в них абсолютно одинаковые. Задавал этот вопрос руководству, но ему сказали: не суй свой нос в чужие дела. Крал ли он, если да, то сколько и когда — все это не установлено в ходе следствия. Там вообще много чего не установлено: время, даты, участники…