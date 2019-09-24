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Жены осужденных работников «Алтайского шинного комбината» не согласны с приговором и готовы добиваться правды

В апелляционном суде состоялось рассмотрение дела 36 работников «Алтайского шинного комбината». Суд первой инстанции признал их виновными в краже продукции на 36 млн рублей. [seealso=]Жены осужденных с этим не согласны и готовы в поисках правды пойти на все.

Завод "Нортек" на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Завод "Нортек" на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Ирина Баенкова

Напомним, рассмотрение громкого «шинного дела» состоялось в июне-июле этого года. По данным краевой прокуратуры, участники организованной на предприятии преступной группы, зная все тонкости перемещения продукции, в 2013—2015 годах похитили шин, камер, ободных лент на общую сумму более 39 млн рублей. В дальнейшем краденую продукцию продавали в Республике Алтай, Татарстане, Новосибирской и Ярославской областях.

Подозреваемые получили различные сроки наказания, в зависимости от роли и степени участия в хищении. 36 подсудимых признаны виновными по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 12 мужчин из числа виновных получили от 3 лет 8 месяцев до 7 лет колонии общего режима. Еще 24 человека — от 3 до 6 лет лишения свободы условно. в апелляционном суде 20 сентября приговор оставили в силе.

Жены осужденных считают дело сфабрикованным и указывают на то, что настоящие виновные до сих пор находятся на свободе. Они готовы открыто выступать в защиту своих мужей. Вот что рассказала одна из женщин, супруга осужденного на 4 года тюремного заключения Анатолия Попова, в группе «Барнаул 22»:

В 2013—2014 годах муж работал грузчиком на Алтайском шинном комбинате (название постоянно меняется, но это на слуху). В цехе отгрузки готовой продукции. В его обязанности входило готовить продукцию к отгрузке и непосредственно ее осуществлять.

Следствие началось в 2014 году, мой муж на тот момент еще являлся работником данного предприятия. В мае он уволился по соглашению сторон. Нашел новое место работы на складе бытовой химии. В 2015 году мужа вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля. Как он рассказывал, с порога начали говорить о том, что он мелкий воришка и если он все признает, отделается легким испугом. Так как мужу сознаваться было не в чем, он опроверг данное утверждение. Его вскоре перевели в подозреваемые, начали постоянно вызывать на допросы, следственные мероприятия, очные ставки. Ему некогда было работать, чтобы обеспечить свою семью.

В самом конце своей работы он рассказывал, что как-то странно происходит отгрузка: на завод заходят две разные машины, а фактуры в них абсолютно одинаковые. Задавал этот вопрос руководству, но ему сказали: не суй свой нос в чужие дела. Крал ли он, если да, то сколько и когда — все это не установлено в ходе следствия. Там вообще много чего не установлено: время, даты, участники…

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