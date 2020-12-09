Жених из популярного телешоу на Первом канале получил 13 лет тюрьмы за педофилию

Житель Санкт-Петербурга Руслан Казанцев приговорен к 13 годам колонии по делу о педофилии.

43-летний мужчина неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек (7 и 11 лет), которые проживали в этом же доме и гуляли на детской площадке одни, сообщает РИА Новости.

Эти преступления были совершены в 2019 году.

Ранее Казанцев участвовал в шоу «Давай поженимся». Руслан был одним из трех претендентов на сердце девушки, пишет bfm.ru.

Он представлялся как владелец отеля, который на досуге посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса. Мечтал о высоком социальном статусе.