Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 декабря -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Жених из популярного телешоу на Первом канале получил 13 лет тюрьмы за педофилию

Житель Санкт-Петербурга Руслан Казанцев приговорен к 13 годам колонии по делу о педофилии.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Анна Зайкова

43-летний мужчина неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек (7 и 11 лет), которые проживали в этом же доме и гуляли на детской площадке одни, сообщает РИА Новости.

Эти преступления были совершены в 2019 году.

Ранее Казанцев участвовал в шоу «Давай поженимся». Руслан был одним из трех претендентов на сердце девушки, пишет bfm.ru.

Он представлялся как владелец отеля, который на досуге посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса. Мечтал о высоком социальном статусе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость