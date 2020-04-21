Женщина без водительских прав с ребенком протаранила транспортную полицию в Кузбассе

В Кемеровской области несколько административных дел возбудили после ДТП, которое устроила женщина без водительских прав, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Инцидент произошел в городе Тайга. Автомобиль Nissan Almera врезался в здание Линейного отдела транспортной полиции.

Водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Ребенок не пострадал.

«Водитель иномарки передал управление транспортом своей 48-летней супруге. У женщины нет водительского удостоверения, кроме того, она не имела опыта вождения. В результате на одной из центральных улиц города она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в здание», — рассказали в региональном МВД.

С места ДТП женщина скрылась, но вскоре ее задержали. Стоит отметить, что к тому времени она и ее супруг были пьяны, придется установить в каком состоянии они находились в момент аварии.

В отношении женщины и ее супруга составлены протоколы. Также возбуждено административное производство за «нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Женщине грозит штраф в размере до 25 тыс. рублей или, что примечательно, лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.