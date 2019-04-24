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24 апреля 10°C

Женщина из Барнаула отправилась в колонию за то, что погрызла палец сотруднице полиции

Жительницу Барнаула второй раз осудили за насилие над сотрудницей полиции. Женщина чуть не откусила ей палец и за это получила 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Женщина-полицейский.
Женщина-полицейский.
мвд.рф

Как рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, осужденная находилась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. За это ее задержали сотрудники полиции и предложили проследовать в служебный автомобиль, чтобы поехать в отдел для составления протокола.

Женщина была категорически против такого путешествия и стала оскорблять полицейских нецензурной бранью. Когда ее все-таки сопроводили в машину, горожанка ударила сотрудницу полиции по затылку, поцарапала ей лицо, а затем вцепилась зубами в большой палец руки и долго не отпускала, с силой продолжая кусать.

На суде женщина признала свою вину и раскаялась. Но против нее сыграло то, что еще в январе ей вынесли приговор за аналогичное преступление. Суд частично сложил наказания и решил, что осужденная не сможет встать на пусть исправления без лишения свободы. Весь оставшийся год она проведет в колонии-поселении — если не выйдет условно-досрочно.

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