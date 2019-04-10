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Происшествия

Женщина лишилась руки, пытаясь покормить медведя на амурской турбазе

Посетительница турбазы «Зеленая» в Благовещенске пыталась с рук через прутья клетки покормить медведя. Зверь серьезно разодрал ей руку, пишет «Амур.инфо».

Медведь грустит.
Медведь грустит.
СС0

Известно, что женщина 1991 года рождения пыталась с рук покормить медведя и просунула руку сквозь металлические прутья клетки. В распоряжение журналистов попало видео нападения.

Врачам пришлось ампутировать пострадавшей руку. «Состояние пациентки стабильное, она проходит лечение», — отмечают медики.

Благовещенцы, отдыхавшие на базе, говорят, что зверь находится в клетке, которая дополнительно огорожена высоким забором. На нем висит предупредительная табличка.

Одна из сотрудниц базы рассказала, что в тот день отдыхала группа людей, не менее 50 человек. Многие фотографировались с медведем. Одна из девушек перелезла через ограждение к клетке, чтобы покормить его мясом.

«Сунула руку в клетку. А он же зверь, вот и хватанул мясо вместе с рукой. Вызвали скорую. Девушка даже не плакала. Пьяная была сильно», — прокомментировала сотрудница.

По факту случившегося следователи проводят проверку.

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