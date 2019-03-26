Женщина нашла мешок с оружием на сельском кладбище в Алтайском крае

Жительница Шипуновского района Алтайского края обнаружила на кладбище мешок с обрезом и принесла его себе в сарай. Теперь ее ждет суд, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

В апреле 2018 года 42-летняя женщина на кладбище у одного из сел Шипуновского района нашла в мешке обрез, изготовленный из двуствольного гладкоствольного бескуркового охотничьего ружья, модели «ИЖ-58». Она никому не сказала о находке и отвезла оружие домой. После проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли обрез в хозпостройке.

Женщина попала под уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия). Она признала вину и раскаялась.