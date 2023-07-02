Женщина оказалась должна Wildberries 86,5 тыс. рублей за отказ от товаров

Девушке Анастасии на аккаунт заказали огромное количество кремов для лица, суставов и против грибка - 865 штук. Стоимость - 210 тыс. рублей.
Товары Анастасия не выкупила. Причем поступили они даже не к ней в город, а в Амурскую область.
Когда девушка узнала о заказе, сразу же позвонила в техподдержку. Там ей не помогли и огорошили еще более неприятной новостью - если удалить данные карты с аккаунта, деньги все равно спишутся. Оказалось, что данные уходят только из аккаунта, а не из всей системы маркетплейса.
Также Анастасии сказали, что это она сама заказала столько кремов.
За отказ по каждому товару спишется плата за его доставку обратно на склад — по 100 рублей за позицию. То есть Анастасия после 14 июля окажется должна 86,5 тыс. рублей.
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