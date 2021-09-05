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Происшествия

Женщина перевернула маршрутку в Барнауле, устроив жесткое ДТП (обновлено)

Женщина, управлявшая легковым автомобилем, пострадала в результате ДТП с пассажирским автобусом, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

ДТП с маршруткой. Барнаул.
ДТП с маршруткой. Барнаул.
кадр из видео.

Авария произошла вечером 4 сентября на улице Попова — в районе завода синтетических волокон (ЗСВ).

«Девушка на Nissan Teana ехала со стороны пивзавода и на развороте через трамвайные пути начала поворачивать, ну и плавно въехала в маршрутку. Кто-то из тусующихся возле ДТП сказал, что девушка была прилично пьяна», — отметили в комментариях в паблике «Инцидент Барнаул».

Водительницу легковой машины увезла скорая помощь.

Как сообщили в барнаульской ГИБДД, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Nissan Teana, допустила столкновение с автобусом Hyundai County.

«В момент происшествия автобус был без пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan, ей оказана медицинская помощь в горбольнице № 1, госпитализирована», — рассказали в ведомстве.

Ранее шесть машин собрались в ДТП в центре Барнаула, одна перевернулась.

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