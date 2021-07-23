Женщина погибла в ДТП с переворотом недалеко от Ярового

В Славгородском районе Алтайского края 21 июля опрокинулся автомобиль Toyota Camry. Один из троих находившихся в машине людей скончался на месте.

Авария случилась утром на 1 км автодороги «Селекционное — Райгород — Екатериновка» у Ярового.

Водитель 1981 года рождения не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Пассажирка 1979 года рождения погибла на месте ДТП до приезда врачей. Сам водитель и еще один пассажир, мужчина 1983 года рождения, получили травмы. Их госпитализировали.

«Предварительной причиной ДТП явилось несоблюдение водителем скоростного режима исходя из конкретных дорожных условий», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными, соблюдать основные правила безопасности, не торопиться и выбирать скорость движения с учетом дорожных и погоды.