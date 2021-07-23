23 июля 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Женщина погибла в ДТП с переворотом недалеко от Ярового

В Славгородском районе Алтайского края 21 июля опрокинулся автомобиль Toyota Camry. Один из троих находившихся в машине людей скончался на месте.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Авария случилась утром на 1 км автодороги «Селекционное — Райгород — Екатериновка» у Ярового.

Водитель 1981 года рождения не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Пассажирка 1979 года рождения погибла на месте ДТП до приезда врачей. Сам водитель и еще один пассажир, мужчина 1983 года рождения, получили травмы. Их госпитализировали.

«Предварительной причиной ДТП явилось несоблюдение водителем скоростного режима исходя из конкретных дорожных условий», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными, соблюдать основные правила безопасности, не торопиться и выбирать скорость движения с учетом дорожных и погоды.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость