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Происшествия

Женщина погибла в ДТП с тягачом и грузовиком на трассе Барнаул — Новосибирск

Вечером 8 июня в Черепановском районе Новосибирской области Nissan Juke вылетел на встречную полосу. Подробности сообщили в ГУ МВД по НСО.

Авария на трассе Барнаул - Новосибирск.
Авария на трассе Барнаул - Новосибирск.
54.мвд.рф

За рулем иномарки была женщина 1975 года рождения. Она двигалась из Барнаула в сторону Новосибирска.

На 94 км водительница выехала на встречную полосу, где столкнулась с тягачом Volvo под управлением мужчины 1976 года рождения.

После касательного столкновения Juke врезался в грузовик DAF, за рулем которого был водитель 1983 года рождения. Он также двигался во встречном направлении.

Водителя легковушки с травмами различной степени тяжести госпитализировали, но через несколько часов она скончалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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