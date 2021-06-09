За рулем иномарки была женщина 1975 года рождения. Она двигалась из Барнаула в сторону Новосибирска.
На 94 км водительница выехала на встречную полосу, где столкнулась с тягачом Volvo под управлением мужчины 1976 года рождения.
После касательного столкновения Juke врезался в грузовик DAF, за рулем которого был водитель 1983 года рождения. Он также двигался во встречном направлении.
Водителя легковушки с травмами различной степени тяжести госпитализировали, но через несколько часов она скончалась.
Сотрудники полиции проводят проверку.