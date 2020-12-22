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Происшествия

Женщина погибла в перевернувшейся на алтайской трассе машине

21 декабря в Онгудайском районе Республики Алтай на 725 километре Чуйского тракта с дороги слетел Peugeot 307. Машина перевернулась.

ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай.
ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай.
04.мвд.рф

Водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части. В перевернувшемся авто еще до приезда врачей погибла пассажирка, жительница Горно-Алтайска 1974 года рождения.

В районную больницу с травмами доставили водителя и еще одного пассажира — жителя Кош-Агачского района 1946 года рождения. Госпитализация им не потребовалась.

Водитель автомобиль был трезвый, уточняют в ГУ МВД по Республике Алтай.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее три машины попали в жесткое ДТП на алтайской трассе.

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