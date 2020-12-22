Женщина погибла в перевернувшейся на алтайской трассе машине

Водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части. В перевернувшемся авто еще до приезда врачей погибла пассажирка, жительница Горно-Алтайска 1974 года рождения.
В районную больницу с травмами доставили водителя и еще одного пассажира — жителя Кош-Агачского района 1946 года рождения. Госпитализация им не потребовалась.
Водитель автомобиль был трезвый, уточняют в ГУ МВД по Республике Алтай.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее три машины попали в жесткое ДТП на алтайской трассе.