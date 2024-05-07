Женщина поцеловала 11-летнего школьника и попала за решетку

В Америке учительницу арестовали за поцелуй с 11-летним учеником. Об этом сообщает CBS News.

Известно, что на 24-летнюю преподавательницу Мэдисон Бергманн заявили в полицию. Ее обвинили в сексуальном домогательстве к несовершеннолетнему.

Мама школьника заметила, что ее сын разговаривал по телефону с учительницей очень часто. Она решила отобрать у него телефон и заметила странную переписку. В ней они обсуждали свои встречи в обеденный перерыв и после школы.

Полицейские предполагают, что учительница целовалась с мальчиком. В одной из записок, которыми они обменивались с учеником, было написано: «Я знаю, что у нас особые отношения, и я люблю тебя больше, чем кого-либо в мире, но я должна быть взрослой и остановиться».

Бергманн отпустили под залог. На данный момент ей запрещено находиться на территории школы и посещать школьные мероприятия. Суд по делу пройдет 30 мая.

Ранее сообщалось, что барнаулец обеспокоен сильными криками матери на ребенка, которые доносятся из соседней квартиры.

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