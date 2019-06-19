Женщина продавала гараж в Барнауле и лишилась 10 тысяч рублей

Группа незнакомцев обманула жительницу Барнаула при продаже гаража. Мужчина обещал купить его и внести задаток. Для этого попросил горожанку проследовать к банкомату, сообщи ли в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина разместила объявление о продаже металлического гаража на сайте. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что готов перечислить задаток.

Для перевода денег незнакомец попросил жительницу Барнаула отправиться к банкомату. Она сделала все так, как ей сказал незнакомец. Потом ей пришло сообщение о списании со счета 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Жителям края вновь напоминают о необходимости быть внимательными при совершении различных сделок в интернете.