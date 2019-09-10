Женщина с ребенком пострадала в ДТП на алтайской трассе

Ночью 9 сентября на Чуйском тракте мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и перевернулся. Пострадали женщина и ребенок, которые находились на пассажирских сидениях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.