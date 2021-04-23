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Происшествия

Наивная женщина-сварщик в Алтайском крае прогорела на «инвестициях»

32-летняя женщина-сварщик из Заринска увидела в интернете рекламу выгодных вложений. Она заполнила анкету и вскоре с ней связался «аналитик».

Инвестиции – это длительный процесс с долгосрочными целями.
Инвестиции – это длительный процесс с долгосрочными целями.
СС0

Неизвестный предложил ей выгодный вариант инвестиций. Женщина согласилась и все свои накопления в сумме 766 тыс. рублей перечислила на несколько банковских карт.

Когда женщина поняла, что потеряла свои деньги, сразу обратилась в полицию.

По ее заявлению возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в краевом главке МВД.

Сотрудники полиции вновь призывают не поддаваться на уловки мошенников и проявлять бдительность.

Ранее женщина из Певомайского района стала жертвой обмана лже-целительницы. В общей сложности она перевела ей почти полмиллиона рублей.

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