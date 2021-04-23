Наивная женщина-сварщик в Алтайском крае прогорела на «инвестициях»

Неизвестный предложил ей выгодный вариант инвестиций. Женщина согласилась и все свои накопления в сумме 766 тыс. рублей перечислила на несколько банковских карт.
Когда женщина поняла, что потеряла свои деньги, сразу обратилась в полицию.
По ее заявлению возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в краевом главке МВД.
Сотрудники полиции вновь призывают не поддаваться на уловки мошенников и проявлять бдительность.
Ранее женщина из Певомайского района стала жертвой обмана лже-целительницы. В общей сложности она перевела ей почти полмиллиона рублей.