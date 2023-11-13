Женщина захотела лишить бывшего бойфренда пениса и попала в тюрьму

В Австралии женщина попала в тюрьму после того, как хотела отрезать своему бывшему парню пенис, сообщает Lenta.ru.

В 2020 году медсестра начала встречаться с полицейским. Однако менее чем через год их отношения закончились.

Вскоре 50-летняя женщина решила заплатить "киллеру" три тыс. долларов (278 тыс. рублей), чтобы ее бывший не смог говорить и ходить. То есть она попросила отрезать язык и пенис.

Мужчина несколько раз пытался искалечить полицейского и поджег его дом. Ущерб от пожара составил около 20 тыс. долларов (1,8 млн рублей).

Когда стало понятно, что бывший бойфренд уцелел, женщина решила поручить задачу другому человеку. Но и тот не справился.

В итоге пострадавший обратился в полицию. Медсестру приговорил к пяти годам тюрьмы с возможностью досрочного освобождения через 16 месяцев.

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