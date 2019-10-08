Женщину из Алтайского края обманул «интернет-банк»

48-летнюю жительницу села Шульгин Лог обманули при оформлении кредита. Женщина подавала заявки в интернет-банки и ей перезвонили, обозначив сомнительные условия.

Сельчанке нужен был кредит в размере 100 тысяч рублей. Из якобы интернет-банка ей позвонил неизвестный, который представился менеджером и сообщил, что заявка одобрена, но есть ряд условий.

В качестве страховки от невыплаты кредита, для открытия специального счета и других расходов при оформлении договора он попросил женщину перевести на разные счета определенные суммы.

Поверив неизвестному, женщина приехала в Горно-Алтайск, где в банкомате перевела на счета более 35 тысяч рублей.

Потом сельчанка связалась с «представителем банка». Он сообщил о необходимости оплаты услуг курьера.

«Когда женщина сообщила, что таких денег у неё нет, разговор сразу прервался. Только тогда потерпевшая поняла, что общалась с мошенником и сразу обратилась за помощью к сотрудникам полиции», — рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Полицейский занялись поиском подозреваемого.